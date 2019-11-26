ترامب يكرم الكلب كونان لدوره في مقتل البغدادي

كرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، في حديقة الزهور بالبيت الأبيض الكلب كونان الذي شارك في العملية التي انتهت بمقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وقال ترامب في كلمة لوسائل الإعلام إن كونان هو كلب شجاع وقوي، مشيرا إلى أنه قد أصيب خلال العملية التي نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في قرية باريشا بمحافظة إدلب الواقعة شمال شرق سورية.

وأضاف ترامب قائلا:" لقد أصيب كونان بأذى شديد، لكنه تعافى في الواقع بسرعة كبيرة ومنذ ذلك الحين وهو يقوم بعمليات هامة للغاية".

وتابع ترامب قائلا: "هذا الكلب مدهش ورائع وذكي للغاية" ، معلنا أنه منح الكلب ميدالية ولوحة تذكارية.... لقد قام كونان بعمل رائع ويشرفنا للغاية أن يكون معنا هنا."

وقد نفى الرئيس الشائعات التي مفادها أن كونان، وهو كلب بلجيكي، سيتقاعد ، قائلاً إن أمامه العديد من السنوات الجيدة التي سيقضيها في الخدمة، واصفا إياه "بالمقاتل الشرس".