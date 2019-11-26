الإعلامي باسم كميل: «الكتاب الصحيح يوقعك في غرام القراءة»

شيماء شناوي وعلي دحروج ومنى غنيم



في أمسية ثقافية ضخمة، بإحدى فنادق القاهرة الكبرى المطلة على النيل، وبحضور نخبة من كبار المثقفين والفنانين والإعلاميين، انطلقت مراسم حفل توزيع جوائز مبادرة «I read»، بفرعيها: «المعالجة السينمائية» و«القصة القصيرة»، في دورتها الأولى 2019، برئاسة شيرين راشد، مؤسس المبادرة.

أدار الأمسية الإعلامي باسم كميل، المذيع براديو "إينرجي"، والذي أعرب عن سعادته بالمشاركة في أول مسابقة أدبية تنظمها مباردة «iRead»، للقراءة، بالاشتراك مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.

وسرد «كميل» بداياته مع القراءة مؤكدًا أنه كان من أعداء القراءة اللدودين، خاصة في فترات الدراسة الثانوية والجامعية، حيث لم يكن يهوى كتب المناهج الدراسية، إلى إن جاءت فترة تجنيده الإلزامي بالجيش المصري، فهناك كانت البداية الأولى والحقيقية له مع عالم القراءة الساحر، حيث قضى فترة تدريبه الأولى الـ45 يومًا وهو يقرأ. الأمر الذي جعله يلتهم 7 كتب كاملة.

وأوضح الإعلامي براديو "إينرجي"، أنه في فترة التجنيد اكتشف صدق المقولة الإنجليزية التي تقول "قراءة الكتاب الصحيح ستوقعك في غرام القراءة". مؤكدًا أن هذا بالضبط هو الدور التوفيقي الذي تقوم به «iRead»؛ حيث تساعد الأشخاص على إيجاد "كتابهم الصحيح" من أجل أن يقعوا في غرام القراءة.

وتسلم الفائزون جوائز مادية وقيمتها 25 ألف جنيه للفائز الأول، و15 ألف جنيه للفائز الثانى، أما الثالث فحصل على قسيمة شراء من مكتبات «فيرجن ستور» بقيمة 10 آلاف جنيه، كما تم طباعة العشرين عملًا الأفضل من بين الأعمال المقدمة، في مجموعة قصصية صدرت عن «دار الشروق» تحت عنوان «غموض في مصر القديمة».

وكانت القائمة القصيرة للمسابقة في دورتها الأولى ضمت 40 اسمًا من المشاركين، الذين تتراوح أعمالهم ما بين 16 وحتى 70 سنة، بشرط ألا يكون العمل المقدم منشور من قبل.