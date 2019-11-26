نائب «مستقبل وطن»: افتتاح مشروعات بورسعيد تجعل منطقة القناة من أهم المناطق الاستثمارية بالعالم

أشاد الدكتور محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالمشروعات القومية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظة بورسعيد، والتي تشمل محور 30 يونيو بطول 210 كيلومترات، المرحلة الأولى من أرصفة الميناء البحري شرق بورسعيد بإجمالي أطوال 5 كيلومترات، مشروع المزارع السمكية، مشروع تطهير بحيرة المنزلة، والمجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة قائلا: "الرئيس يبني مصر في ثوبها الجديد بإرادة ومساعدة المصريين".

وأضاف منظور، أن افتتاح مثل تلك المشاريع سوف تجعل منطقة القناة واحدة من أهم المناطق الصناعية الكبرى والجاذبة للاستثمار على مستوى العالم، مُشيرًا إلى أن أنفاق 3 يوليو تعد من أكبر المشروعات القومية وتمثل بداية حقيقية للإعمار كونها مشروع حيوي يساهم في جذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية وتنمية سيناء من خلال تسهيل عملية العبور وتقليل المسافات بين مدن القناة وسيناء كما أنها ستساهم في خلق فرص عمل لأبناء مصر بشكل عام ولمحافظات مدن وسيناء بشكل خاص

وذكّر أن الأنفاق الجديدة تربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة في منطقة إقليم قناة السويس، بالإضافة إلى أنها تربط بين قارتي أفريقيا وآسيا وتمر أسفل المجرى الملاحي للقناة، وتمر أسفل قناة السويس القديمة عند العلامة الكيلو 19.150 وعلى عمق 42 مترًا من سطح القناة، لتصل بين جنوب بورسعيد لشرق التفريعة لربط مدن القناة بسيناء مباشرة.

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن افتتاح الرئيس للصالة الرياضية المُغطاة في العريش بمحافظة شمال سيناء والتي بلغت قيمتها نحو 92 مليون جنيه وبمساحة 23 ألف متر مربع تعكس حرص القيادة السياسية على تنمية سيناء وإقليم قناة السويس تزامنًا مع مجابهة الإرهاب، متابعا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد نظام الحكم والدولة المصرية تشهد تحقيق إنجازات غير مسبوقة في كافة القطاعات بخطط استراتيجية مُحكمة ودقيقة".