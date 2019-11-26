سفير موسكو ببيروت: روسيا تدعم لبنان وتقف إلى جانبه في ظل التطورات الراهنة

أكد سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر زاسبكين أن القيادة الروسية تقف إلى جانب الدولة اللبنانية وتدعمها في مواجهة التطورات الراهنة التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون، ظهر اليوم بقصر بعبدا الجمهوري، للسفير الروسي في بيروت حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية.

وأشار السفير زاسبكين – في تصريح له عقب اللقاء - إلى أنه بحث أيضا مع الرئيس اللبناني العلاقات الثنائية بين البلدين والتي مضى 75 عاما على قيامها، لاسيما في ما يتعلق بأوجه تطويرها في كافة المجالات.

وشدد على أن التعاون بين روسيا ولبنان قائم وسيشهد المزيد انطلاقا من علاقات الصداقة بين البلدين والشعبين الروسي واللبناني ..مشيرا إلى أن بلاده لن تتردد في التجاوب مع ما يطلبه لبنان في هذا الظرف الدقيق الذي يجتازه..متابعا: "موسكو كانت إلى جانب لبنان وستبقى".