 الفلسطينيون يعلنون اليوم إضرابا جزئيا ويوم غضب رفضا لـ«شرعنة الاستيطان» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الفلسطينيون يعلنون اليوم إضرابا جزئيا ويوم غضب رفضا لـ«شرعنة الاستيطان»

المستوطنات الإسرائيلية
المستوطنات الإسرائيلية
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 11:41 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 11:41 ص



تشهد مختلف المحافظات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، يوم غضب شعبي وإضرابا جزئيا دعت إليه قوى وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية ردا على إعلان الإدارة الأمريكية بعدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية ورفضا للإنحياز الأمريكي مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تنطلق في كافة المدن والبلدات الفلسطينية مسيرات حاشدة ووقفات منددة بالتآمر الأميركي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وقضيته وسرقة أرضه.

وطالبت الفصائل والقوى والفعاليات الوطنية كوادرها وأبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في فعاليات يوم الغضب.

وفي هذا السياق .. أفادت وسائل إعلام اسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه في حالة "تأهب قصوى" قبل انطلاق فعاليات الغضب الفلسطينية ودفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية، تقديرا منه بأن الأوضاع قد "تتدهور" لحد المواجهات والاشتباكات الواسعة على الحواجز العسكرية ومناطق التماس.


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