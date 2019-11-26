استقبال حافل للمصور الفلسطيني معاذ العمارنة فور خروجه من المشفى

حظى المصور الفلسطيني معاذ العمارنة باستقبال حافل من أهل مدينة بيت لحم، مسقط رأسه، فور خروجه، مساء اليوم الثلاثاء، من المشفى الإسرائيلي الذي كان يتلقى فيه العلاج في القدس المحتلة.

وحصلت "الشروق" على صور الاحتفال، الذي أقامته نقابة الصحفيين ونادي الصحفي للفلسطيني،

والقوى الوطنية والإسلامية في محافظة بيت لحم، ومجموعة من أهالي المدينة، في قاعة الشهداء القريبة من منزله في بيت لحم.

الجدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف المصور الصحفي معاذ العمارنة بالرصاص، ليصيب عينه اليسرى، بينما كان يقف ثابتًا ليوثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي بعدسة كاميرته، خلال المواجهات التي اندلعت بين عناصر حرس الحدود الإسرائيلي وفلسطينيين، في بلدة صوريف الوقعة في الشمال الغربي لمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وكان مرتديًا سترته الصحفية الزرقاء (press)، عندما صوب أحد الجنود الإسرائيليين على عينه اليسرى برصاصة تسببت في فقدانها إلى الأبد.

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