جمعية المصدرين: لقاءات ثنائية بين 50 شركة و300 مشتر دولي ومحلي خلال معرض «HOTELIER SUMMIT»

واصل معرض HOTELIER SUMMIT Egypt 2019 الذي تنظمه جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات تحت رعاية وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، انعقاده لليوم الثاني بمشاركة 4 مجالس تصديرية وبرعاية بنك تنمية الصادرات.

وشهد المعرض المقامة حاليًا بالقاهرة الجديدة من 25 إلى 26 نوفمبر الجاري لقاءات ثنائية بين العارضين و300 مشتري دولي ومحلي يمثلون 200 منشآت سياحية تحت الإنشاءات بجانب شركات الاستثمار العقاري في مصر وافريقيا ودول الخليج.

وقال خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين - إكسبولينك، إنه تم عقد لقاءات ثنائية بين أكثر من 50 عارضًا في صناعة الفنادق ومستلزمات الغرف الفندقية والشقق السكنية من الأثاث والديكور والبويات والمنسوجات والمطابخ وغيرها والعديد من المشترين الدوليين في مصر وافريقيا ودول الخليج العربي يمثلون نحو 200 فندق تحت الانشاء بجانب شركات الاستثمار العقاري.

وأكد أن الصناعة المصرية شهدت تطورًا كبيرًا وأصبحت منافس قوي في أهم الاسواق التصديرية من حيث الجودة والأسعار والتصميمات، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد طفرة كبيرة فى عودة الحركة السياحية لطبيعتها منذ 2010 في مصر كما يوجد أكثر من 200 فندق تحت الانشاء فى كل من مصر وافريقيا ودول الخليج العربي بما يمثل فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية لتلك الدول.

وقال شادي أمين، المدير التنفيذي للجمعية إن المعرض استقبل علي مدار يومي ٢٥ و٢٦ نوفمبر الجاري بعثات من المشترين الدوليين لأكثر من 300 مشتري دولي وزائر محلي يمثلون أكثر من 200 فندق تحت الانشاء فى مصر ودول الخليج وافريقيا بجانب شركات الإنشاءات والاستثمار العقاري والسياحي التي تقوم ببيع الوحدات السكنية والمكاتب الإدارية والتجارية كاملة التجهيزات والتشطيبات.

وأضاف أمين، أن المعرض يضم 5 قطاعات تغطي كافة احتياجات المنشآت السياحية والفندقية والقطاع السكني منها قطاع مواد البناء والتشييد والأثاث ومستلزمات الفنادق والأثاث والهندسة والمنسوجات "الستائر والسجاد، البطانيات والمفروشات" والدهانات ومواد البناء والجلود ومستلزمات المكاتب ومستحضرات التجميل بجانب الحرف اليدوية من العناصر الزخرفية.