آلاف المزارعين يتظاهرون في ألمانيا ضد سياسات الحكومة الزراعية

توجه الآلاف من المزارعين الألمان، اليوم الثلاثاء، بجراراتهم الزراعية نحو العاصمة برلين، في تظاهرة للاعتراض على سياسات الحكومة الزراعية.

وتوقعت الشرطة أن يشارك عشرة آلاف مزارع وخمسة آلاف جرار زراعي في التظاهرة ضد تشريعات حماية البيئة المقررة التي يقولون إنها مقيدة بشكل كبير.

ويخطط المتظاهرون لإشغال مناطق واسعة من العاصمة عبر السير بالجرارات بسرعات بطيئة عقب التجمع قرب بوابة براندنبورغ التاريخية.

كانت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أقرت في سبتمبر الماضي مجموعة من المقترحات تضم قيودًا على استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب بهدف حماية الحشرات، وعلى استخدام الأسمدة لحماية المياه الجوفية.

ويقول المزارعون إنه ينبغي للحكومة أن تعمل معهم ومع مجموعات الحفاظ على البيئة للتوصل إلى طرق لحماية البيئة مع الحفاظ على القدرة التنافسية للمزارع، ودعت ميركل قادة التحرك لعقد محادثات بداية ديسمبر المقبل.