الحكومة الدانماركية تسحب جواز السفر من مواطن قاتل مع تنظيم داعش

سحبت الحكومة الدانماركية جواز السفر الدانماركي من شخص مزدوج الجنسية يبلغ من العمر 25 عاما على خلفية انضمامه لتنظيم "داعش".

وذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن هذه تعد أول حالة من نوعها منذ إصدار قانون جديد الشهر الماضي يسمح بسحب الجنسية من المقاتلين الأجانب، ذوي الجنسية المزدوجة، دون اللجوء إلى القضاء.

من جانبها.. قالت ميت غريث ستادج محامية المقاتل، الذي يحمل ايضا الجنسية التركية، إنه تم ابلاغها بالقرار قبل صدوره بيوم وأنها قامت بدورها بإعلام موكلها الذي انضم إلى "داعش" في سبتمبر 2013..مشيرة إلى أنها تعتزم اللجوء إلى القضاء للفصل في مدى قانونية هذا القرار.