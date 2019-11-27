4 قتلى وانهيار مبانٍ فى أقوى زلزال يهز ألبانيا منذ 3 عقود

لقى أربعة أشخاص على الأقل حتفهم فى ألبانيا، اليوم، جراء أقوى زلزال يهز العاصمة تيرانا والمنطقة المحيطة بها منذ 3 عقود مما أسفر أيضا عن انهيار مبانٍ وحصار بعض السكان وسط الأنقاض.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن الزلزال بلغت قوته 6.4 درجة ووقع قبيل الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلى وهو ثانى زلزال قوى يهز المنطقة خلال شهرين، مضيفة أن مركز الزلزال كان على بعد 30 كيلومترا غربى تيرانا وعلى عمق عشرة كيلومترات، وفقا لوكالة رويترز.

وأشارت وزارة الدفاع إلى العثور على جثتى امرأتين تحت أنقاض مبنى سكنى فى قرية ثومانى الشمالية كما توفى رجل فى بلدة كوربين عندما أصيب بنوبة فزع وقفز من مبنى، مشيرة إلى أن جثة أخرى انتشلت من تحت أنقاض مبنى منهار فى مدينة دوريس.

وعرضت لقطات مصورة بثت على مواقع التواصل الاجتماعى ولم يتسن التحقق منها ما بدا أنه مبنى منهار فى دوريس الواقعة على ساحل البحر الأدرياتيكى على بعد 40 كيلومترا غربى العاصمة. وعرضت تسجيلات أخرى مبانٍ بها صدوع كبيرة منها شقة سكنية سقطت أغلب جدران حجرة النوم فيها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع للصحفيين «يساعد رجال الإطفاء وأفراد الجيش السكان (المحاصرين) تحت الأنقاض» فى دوريس وثومانى.

وقال متحدثان باسم الحكومة لرويترز: إن المبانى فى دوريس هى الأكثر تضررا وإن عددا قليلا من الناس نقلوا إلى مستشفى فى تيرانا.

وتحدث شاهد عن فرار سكان من المبانى السكنية فى تيرانا وبعضهم يحمل أطفالا، وانقطعت الكهرباء فى عدة أحياء.

وبعد ثلاث ساعات من الزلزال الرئيسى وقعت هزة ارتدادية قوية فى المدينة. وكانت هناك هزات أصغر فى الساعة التى سبقت الزلزال الذى شعر به سكان منطقة البلقان ومنطقة بوليا بجنوب إيطاليا.

وتشهد ألبانيا، الواقعة على البحر الأدرياتيكى والبحر الأيونى بين اليونان ومقدونيا، أنشطة زلزالية متكررة. وهز زلزال بقوة 5.6 درجة البلاد فى 21 سبتمبر الماضى مما أسفر عن وقوع أضرار بنحو 500 منزل وتدمير عدد آخر. وقالت وزارة الدفاع فى ذلك الوقت إنه أقوى زلزال تشهده ألبانيا منذ 30 عاما.