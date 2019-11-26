سيناتور أمريكي: القوانين الحالية تُلزم ترامب بفرض عقوبات على تركيا

اتهم السيناتور الأمريكي كريس فان هولين اليوم الثلاثاء، تركيا بتجاوز خطوط حمراء جديدة، باختبارها رادارات منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات التي اشترتها من روسيا.

وقال هولين- في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"-: "بعد أسبوعين من زيارته للبيت الأبيض، يكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يحترم نظيره الأمريكي دونالد ترامب والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي، متجاوزا خطا أحمر بخصوص إس400، منوها بأن القوانين الحالية تلزم ترامب بفرض عقوبات على تركيا.

يذكر أن واشنطن كانت قد طالبت أنقرة، في وقت سابق، بالتراجع عن استيراد وسائط الدفاع الجوي من روسيا وشراء منظومات "باتريوت" الأمريكية.