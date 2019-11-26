دراسة: الأسرة والأصدقاء مصادر معلومات تضاهي في أهميتها المواقع الإخبارية بالنسبة للشباب بألمانيا

كشفت دراسة حديثة أن أية محادثات شخصية مع أصدقاء أو أفراد الأسرة تضاهي في أهميتها بالنسبة للشباب في ألمانيا المواقع الإخبارية على الإنترنت وتطبيقات الأخبار بصفتها مصدرا لمعلومات عن موضوعات سياسية.

وجاء في دراسة أجريت بتكليف من مؤسسة فودافون غير الربحية وتم عرضها اليوم الثلاثاء بالعاصمة برلين أن 69 بالمئة من الشباب الألمان الذين شملتهم الدراسة وتتراوح أعمارهم بين 14 و24 عاما، صرحوا بأن أسرهم وأصدقائهم يعدون مصدرا للمعلومات، فيما بلغت نسبة من يعتبرون المواقع الإخبارية مصدرا للمعلومات 67 بالمئة.

وأظهرت الدراسة أن قنوات المعلومات التي يتوجه إليها الشباب ترتبط بشكل كبير بالموضوع الذي يتم الرغبة في الاستعلام عنه، موضحة أن 52 بالمئة من الشباب يتوجهون إلى مواقع التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وفيسبوك وإنستجرام وتويتر بصفتها مصدرا للمعلومات في النقاش حول حقوق النشر.

وفي المقابل تعد وسائل الإعلام التقليدية مثل التلفاز والإذاعة والصحف مصدرا للمعلومات بالنسبة لـ70 بالمئة من الشباب في موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ويتراجع دور مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر معلومات في هذا الموضوع وتبلغ نسبة متابعيها 22 بالمئة فقط.

وبحسب الدراسة، يرى الشباب أن الأخبار الكاذبة موجودة في كل مكان وتتسبب في حالة انعدام أمن، وصرح 64 بالمئة منهم أنه يصادف أخبارا كاذبة مرة واحدة أسبوعيا على الأقل.

وأعرب الشباب في الدراسة عن استيائهم بشأن طريقة تواصل السياسيين والأحزاب في موضوعات معينة، لاسيما موضوعي مظاهرات "أيام الجمعة لأجل المستقبل" وإصلاح حقوق النشر، وأعرب الشباب الذين شملتهم الدراسة في هذا السياق عن غضبهم تجاه التهاون مع تحديات مجتمعية كبرى أو إنكارها مثلما يحدث مع تغير المناخ، حيث ذكر 75 بالمئة تقريبا ذلك فيما يتعلق بموضوع مظاهرات "أيام الجمعة لأجل المستقبل"، وصرح نحو نصف الشباب بذلك فيما يتعلق بحقوق النشر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة أجراها معهد "ديماب" لقياس مؤشرات الرأي، وشملت 2149 شخصا، من بينهم 1100 تتراوح أعمارهم بين 14 و19 عاما، و1049 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما، وتم إجراؤها في الفترة بين 29 مايو و11 يونيو الماضيين.