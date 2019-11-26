ألمانيا وفرنسا تطلقان مبادرة لإصلاح الاتحاد الأوروبي







تعتزم ألمانيا وفرنسا سويا إطلاق مبادرة لإصلاح الاتحاد الأوروبي.

وجاء في وثيقة عمل لكلتا الحكومتين حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء أن الهدف من المبادرة هو اتحاد أوروبي "أكثر وحدة واعتمادا على الذات".

وتتطرق الوثيقة إلى مقترح الرئيسة المستقبلية للمفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بشأن تدشين مؤتمر حول مستقبل أوروبا.

وجاء في الوثيقة أنه من المقرر التشاور بشأن النطاق الشامل لموضوعات- من بينها تعزيز دور أوروبا على الساحة العالمية والدفاع الخاص (لأوروبا)، وكذلك الرقمنة والهجرة وحماية المناخ ومكافحة عدم المساواة الاجتماعية والعمل لأجل اقتصاد السوق الاجتماعي، لافتة إلى أنه ليس مستبعدا تغيير اتفاقيات أوروبية.

وتطالب ألمانيا وفرنسا أيضا باضطلاع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بدور قوي في عملية الإصلاح. ومن المقرر أن تكون القمة الأوروبية المنتظرة في منتصف ديسمبر القادم هي نقطة انطلاق للنقاش في هذا الشأن، كما أنه من المقرر استيضاح الحصول على تفويض للمؤتمر مع المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي في يناير عام 2020.

ومن المزمع أن يبدأ هذا المؤتمر في فبراير القادم، على أن يعرض نتائج ملموسة في النصف الأول من عام 2022- بالأحرى على رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الذي يتخذون قرارا بشأن التنفيذ.