الأمم المتحدة: على الدول تعزيز خططها لخفض الانبعاثات من أجل الإيفاء بالأهداف المتعلقة بالمناخ

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أوصى تقرير أممي سنوي صدر، اليوم الثلاثاء، في جنيف دول العالم بتعزيز خططها لخفض الانبعاثات الغازية من أجل تحقيق الهدف المتفق عليه المتعلق بالحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين.

وقال برنامج البيئة الأممي في تقرير بشأن فجوة الانبعاثات " في ظل الوضع الحالي، من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بواقع 4ر3 إلى 9ر3 درجة هذا القرن، مما سوف يخلف تأثيرات مناخية مدمرة وواسعة النطاق".

وقد جرى نشر الوثيقة قبل أسبوع من لقاء ممثلي 200 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في مدريد.

ولم تكتف الدول في اتفاقية باريس 2015 بتحديد حد أدنى للهدف وهو الدرجتين، ولكن تعهدت أيضا بأنها سوف تسعى لهدف أكثر طموحا وهو5ر1 درجة مئوية.

ووفقا لتقارير البرنامج البيئي الأممي فإن خفض الانبعاثات على مستوى الدول، والذي بمكن أن يساهم في تحقيق الهدف الثاني والأكثر طموحا، يجب أن يزداد بواقع خمسة أضعاف على الأقل.

وحذر التقرير من قيام الدول المتقدمة ببساطة بخفض انبعاثاتها الكربونية من خلال نقل الانتاج الصناعي إلى الاقتصاديات الناشئة.