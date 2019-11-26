أعلنت هيئة سوق المال الهندية وصول إجمالي حجم الاكتتاب في الطرح العام الأولي لسهم بنك سي.إس.بي بنك ليمتد الهندي إلى أكثر من مليار سهم في حين أن الكمية المطروحة للاكتتاب تبلغ 11.55 مليون سهم فقط.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حصيلة الطرح العام الأولي ستصل إلى 4.1 مليار روبية وفقا للسعر الأعلى للنطاق السعري للطرح، حيث كان النطاق السعري يتراوح بين 193 و195 روبية لكل سهم.

ويذكر أن سي.إس.بي بنك تأسس عام 1920 باسم "كاثوليك سوريان بنك ليمتد" كبنك قطاع خاص في الهند. ويوجد مقر رئاسته في ولاية كيرالا وهو أحد أقدم البنوك الهندية ويمتلك أكثر من 246 فرعا وأكثر من 257 ألف ماكينة صراف آلي في مختلف أنحاء الهند.

وفي عام 2018 وافق بنك الاحتياط الهندي (البنك المركزي) على بيع 51% من أسهم سي.إس.بي إلى شركة فير فاكس فاينانشال مقابل 12 مليار روبية.