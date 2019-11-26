محكمة في بيرو تأمر بالإفراج عن زعيمة المعارضة كيكو فوجيموري

أمرت المحكمة الدستورية في بيرو يوم الاثنين بالإفراج عن زعيمة المعارضة كيكو فوجيموري، التي كانت رهن الاحتجاز الوقائي منذ أكتوبر 2018 على ذمة محاكمتها في قضية فساد.

وقال رئيس المحكمة إرنيستو بلوم للصحفيين إن أغلبية قضاة المحكمة قرروا أن التماس المثول أمام المحكمة المقدم من شقيقة فوجيموري يستند إلى أسس سليمة وبناء على ذلك قررت المحكمة "الإفراج الفوري" عن كيكو فوجيموري.

وأضاف بلوم أن القرار لا يعتبر فوجيموري بريئة أو مذنبة، قائلا "هذه هي المسؤولية الحصرية للسلطة القضائية" ، وشدد على أن المحكمة الدستورية وجدت فقط أنه لا يوجد سبب لإبقائها رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة.