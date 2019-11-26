استقبل السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سامي جاد مدير إدارة التربية الخاصة، وعلي قويطة مدرب رفع أثقال بالمؤسسة العسكرية بالإسماعيلية، وبصحبتهم اللاعبتين منى راشد بعيت وفاطمة عبدالفتاح البربير، من فريق مدرسة النور للمكفوفين بشطا؛ لتكريمهما لحصولهما على المركز الأول إفريقيا، والثاني والثالث على مستوى العالم في رفع الأثقال، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وفازت منى راشد في وزن 75 بالمركز الأول على مستوى قارة إفريقيا والثاني على مستوى العالم، وفازت فاطمة عبدالفتاح في وزن 67 بالمركز الأول إفريقيا والثالث على مستوى العالم، في رفع الأثقال.

وأكد سويلم أن اللاعبتين حققا مراكز متقدمة على مستوى العالم، نتيجة لجهود كبيرة وإرادة وعزيمة عالية، استطاعا بها أن يعطيا مثلا مشرفا وفخرا كبيرا لمحافظة دمياط.

جدير بالذكر أن فاطمة عبدالفتاح ومنى راشد معلمتان لغة عربية بمدرسة المكفوفين، كانتا مشاركتين في تجارب منتخب مصر بكلية التربية ببورسعيد، العام الماضي، وهناك اختارهما المشرف على المنتخبات القومية لرياضة المكفوفين، ثم شاركا في معسكر المنتخب، وتم اختيارهما للمشاركة في بطولة العالم التي تنظمها مصر بمحافظة الأقصر، وفازا بالبطولة للمرة الثانية.