نائب يطالب الحكومة بتنفيذ توجيهات السيسي في إنشاء المصانع المتوسطة والصغيرة



طالب الدكتور البدري ضيف عضو مجلس النواب، الحكومة، بالقيام بدورها في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إنشاء مصانع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لتقليل الاستيراد من الخارج.

وأشار النائب، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يدعم الاقتصاد المصري من ناحية، ويعمل على توفير مزيد من فرص العمل للشباب من ناحية أخرى؛ مما سيكون له بالغ الأثر في الحد من معدلات البطالة.

وأوضح ضيف أن تأكيد الرئيس -خلال افتتاحه اليوم عدد من المشروعات القومية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء- على أهمية جودة المنتج المصري، أمر ضروري لكي تكتسب المنتجات المصرية "ميزة تنافسية" تمكنها من القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد ضيف أن تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات أمر ضروري في دعم الاقتصاد المصري، لما له من دور في تقليل الطلب على العملة الصعبة، وتحسين وضع الجنيه المصري أمام العملات العالمية.

وقال عضو مجلس النواب إنه على جميع مؤسسات الدولة التكاتف من أجل تحقيق رؤية الرئيس في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات، مؤكدا أن تحقيق ذلك يعود بالنفع على كل قطاعات الدولة.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح اليوم عددا من المشروعات القومية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، وعلى رأسها أنفاق بورسعيد؛ لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة.