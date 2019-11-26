كينو يقود الجزيرة الإماراتي ضد الإسماعيلي

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أعلن الجهاز الفني لفريق الجزيرة الإماراتي، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة اليوم، الثلاثاء، أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الإياب من دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية البطلة «البطولة العربية».

جدير بالذكر أن الإسماعيلي حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل، ويحتاج للتعادل فقط في مباراة اليوم أو الهزيمة بفارق هدف وحيد للتأهل للدور ربع النهائي.

وجاء تشكيل الجزيرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عادل أبو بكر

خط الدفاع: محمد فوزي، مسلم فايز، ميلوس كوسانوفيتش وعبدالله إدريس.

خط الوسط: أحمد محمود، عامر عبد الرحمن وثولاني سيريرو.

خط الهجوم: فيصل المطروشي، كينو وزايد العامري.