 سانا: انفجار سيارة مفخخة في قرية تل حلف بريف الحسكة السوري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سانا: انفجار سيارة مفخخة في قرية تل حلف بريف الحسكة السوري

انفجار سيارة مفخخة
انفجار سيارة مفخخة
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 4:20 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 4:20 م

انفجرت سيارة مفخخة في سوق قرية تل حلف قرب رأس العين بريف الحسكة السوري.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الثلاثاء – بأن انفجار عربة مفخخة في بلدة تل حلف أسفر عن سقوط قتلي وجرحى مدنيين.

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