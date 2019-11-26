سانا: انفجار سيارة مفخخة في قرية تل حلف بريف الحسكة السوري

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انفجرت سيارة مفخخة في سوق قرية تل حلف قرب رأس العين بريف الحسكة السوري.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الثلاثاء – بأن انفجار عربة مفخخة في بلدة تل حلف أسفر عن سقوط قتلي وجرحى مدنيين.