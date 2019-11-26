 بدء أعمال الدورة الـ 59 للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في فيينا - بوابة الشروق
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بدء أعمال الدورة الـ 59 للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في فيينا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 6:14 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 6:14 م

بدأت أعمال الدورة الـ 59 للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال)، اليوم /الثلاثاء/ والتي تستمر لمدة خمسة أيام بمقر المنظمة الدولية بالعاصمة النمساوية فيينا .

وقالت مصادر فى المنظمة الأممية اليوم، إن الاجتماع بحث تشريعات وقوانين التجارة الإلكترونية، والوثائق حول تعزيز الثقة بهذا النوع من التجارة والمسائل القانونية الخاصة باستخدام طرق التوثيق والتوقيع الإلكتروني .

وأضافت أنه تم بحث كيفية الحد من مخاطر التجارة الإلكترونية وسبل حماية البيانات الخاصة بمستخدميها، مؤكدة ضرورة استمرار بحث تشريعات وقوانين عالمية لتطوير التجارة الإلكترونية وتوفير أقصى درجات الثقة.

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