الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بالسياسة الألمانية للمناخ

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بالسياسة التي تنتهجها الحكومة الألمانية إزاء المناخ، معتبرا إياها مثالا يحتذى به.

وقال جوتيريش مخاطبا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بصفتها رئيسة الحكومة: "لقد أعطيتم فعلا مثالا على المسؤولية الأخلاقية والشعور بالمسؤولية عن مصير العالم في هذا المجال".

ومشيرا لحزمة الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة الألمانية مؤخرا لحماية المناخ، قال الأمين العام للأمم المتحدة خلال لقاء جمعه مع ميركل اليوم الثلاثاء في برلين: "هذه مساهمة بالغة الأهمية في مكافحة التغير المناخي".

كما عبر جوتيريش عن أمله في أن تحذو دول أخرى حذو ألمانيا، مشددا على ضرورة مواجهة التغير المناخي بصفته أزمة تمس حياة البشرية، مضيفا: "هذه معركة لم ننتصر فيها في الوقت الحالي".

وقال جوتيريش إن الغازات الاحتباسية الضارة بالمناخ وصلت العام الماضي إلى مستوى جديد، "ولم يتم مجرد إبطاء النمو الاقتصادي"، مشيرا إلى أن تقارير جديدة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة تؤكد أن أهداف اتفاقية باريس للمناخ نفسها لن تتحقق.

من جانبها أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، حرص حكومتها على تحقيق الهدف الذي أعلنت عنه الرئيسة المقبلة للمفوضية الأوروبية، الألمانية أورزولا فون دير لاين، وهو جعل أوروبا أول قارة خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك بحلول عام 2050، وقالت: "نعلم من خلال جميع التقارير التي نتلقاها أن الوضع مثير للقلق، ولذلك فإن على ألمانيا وعلى أوروبا أن تتحرك بهذا الشأن".