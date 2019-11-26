وزير الخارجية الروسي: «الخوذ البيضاء» تُعد لاستفزازات وشيكة في إدلب

أكد وزيرالخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده على دراية بقيام مجموعة "الخوذ البيضاء" بالإعداد لاستفزازات في إدلب..مشيرا إلى أن هناك تقارير تؤكد ذلك.

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيسلندي اليوم الثلاثاء، بموسكو - "بالنسبة للاستفزازات التي يجري الإعداد لها في إدلب، فنحن نتلقى تقارير عن ذلك بانتظام".

وأضاف: "هذه التقارير يتم تأكيدها في معظم الحالات"..مشيرا إلى أنه قد يكون السبب في عدم تنفيذ هذه الاستفزازات حتى الآن يرجع إلى أن بلاده تعلن عنها مسبقا مع الحكومة السورية.

وتابع قائلا: "نحن نعلم أنه يجري الإعداد لمثل هذه الاستفزازات، ونعلم أيضا أن أعضاء ما يسمى بـ"الخوذ البيضاء"، التي قامت الاستخبارات البريطانية بإنشائها وإدارتها بدعم من الدول الغربية بجانب الولايات المتحدة، يشاركون مشاركة مباشرة في إعدادها".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - أن مجموعة "الخوذ البيضاء" تعد استفزازات كيماوية جديدة في إدلب السورية.