مسئولة أممية: جنيف تستضيف منتدى دوليا لدعم اللاجئين في 17 ديسمبر المقبل

أعلنت نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس عن إقامة منتدى دولي للاجئين في جنيف يومي 17 و18 ديسمبر المقبل ؛ بمشاركة جميع دول العالم والمنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأكدت كليمنتس – في مؤتمر صحفي عقدته في مقر الأمم المتحدة على هامش زيارتها الحالية إلى الكويت – أن المنتدى سيكون أول قمة عالمية لدعم اللاجئين .. مؤكدة أن ضعف الموارد الخاصة بتلبية الاحتياجات الإنسانية يعتبر التحدي الأكبر الذي يواجه المفوضية..لافتة في الوقت نفسه إلى أن الفشل السياسي في التوصل إلى تسوية شاملة للنزاعات يعقد الأمور ويصعب من مهمة إيجاد ملاذ آمن للنازحين.

وكشفت المسئولة الأممية أن عدد اللاجئين في العالم يبلغ حاليا 70 مليون نسمة فيما تتطلب رعايتهم تخصيص نحو 8.5 مليار دولار في حين أن المفوضية لديها فقط حاليا نصف هذا المبلغ ؛ مما سيؤدي إلى وجود أطفال بدون مدارس أو رعاية صحية.

وقالت كليمنتس : إنها تطرقت في مباحثاتها مع الجانب الكويتي إلى سبل دعم وتعزيز العلاقات ومشروعات التعاون المستقبلية بالإضافة إلى سبل دعم لاجئي الروهينجا في بنجلاديش لافتة إلى أنها ستغادر إليها نظرا لوجود 900 ألف لاجئ من الروهينجا هناك؛ حيث تعمل المفوضية بالتعاون مع الحكومة لإعادتهم بأمان إلى ميانمار.

وأشارت نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى عام 2019 شهد زيادة كبيرة في أعداد النازحين قسرا من مناطق النزاع بسبب الحروب .. مؤكدة أن أعدادهم مازالت في تزايد مستمر حيث ينزح شخص في العالم كل ثانيتين.