القبض على 4 طلاب بالشرقية أوثقوا زميل لهم بالحبال وتصويره

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، من القبض على 4 طلاب بالمرحلة الثانوية؛ وذلك على خلفية توثيقهم زميل لهم بالحبال، وتصويره ونشر الفديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إحدى السيدات ونجلها مقيمين مركز ديرب نجم باتهامهم 4 طلاب بالمرحلة الثانوية بقيامهم بتوثيق نجلها "فديو" وتصويره ونشر تلك الفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الأربعة، واعترفوا بارتكابهم الواقعة لكونهم أصدقاء مقدم البلاغ لكونهم أصدقائه، وفعلوا ذلك على سبيل المزح، وتحرر محضر بالواقعة.