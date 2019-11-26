لجنة في وزارة الخارجية السودانية تنهي تسوية أوضاع ديبلوماسيين فصلوا تعسفيا

أنهت اللجنة المكلفة بتسوية أوضاع المفصولين تعسفياً من الدبلوماسيين والإداريين من أعضاء وزارة الخارجية السودانية، أعمالها اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية أن اللجنة، التي شكلتها وزيرة الخارجية أسماء عبد الله، رفعت تقريرها النهائي إلى وزيرة الخارجية، والتي وجهت بعد إطلاعها على التقرير، برفع توصيات اللجنة إلى اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء لدراسة أوضاع المفصولين من الخدمة المدنية، لتنفيذ التوصيات.

وأوضحت وزارة الخارجية أن اللجنة أوصت بإعادة 11 ديبلوماسيا و 16 إداريا إلى الخدمة فورا، وإلحاق كل منهم بدفعته، كما أوصت باعتبار جميع القرارات التي صدرت خلال فترة "الحكم البائد في حق السفراء الدبلوماسيين لاغية".

كما قدمت اللجنة مقترحات محددة بخصوص المفصولين الذين تجاوزوا سن الخامسة والستين، بحيث يجبر الضرر ويتم تعويضهم حسب التصنيفات.

ولفت البيان إلى أن اللجنة نظرت في 142 حالة، شملت كل فئات السفراء والدبلوماسيين والإداريين.

تضم اللجنة في عضويتها، السفير الدكتور صديق عبد العزيز، وكيل وزارة الخارجية – رئيساً، والسفير عبد المنعم عثمان البيتي، مدير عام إدارة الموارد البشرية والمالية بوزارة الخارجية- نائباً للرئيس، والسفير متقاعد الفاتح عبد الله يوسف، ممثلا للمفصولين، والسفير متقاعد الشيخ الحسين، والسفير متقاعد أبوزيد الحسن، والمنجد عبد الله محمد مدير شئون العاملين في الوزارة، ممثلا لديوان شئون الخدمة.