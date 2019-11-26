أرجنتيني يخصص حافلة لمنح الكلاب نزهة حرة في المدينة

بدأ الأرجنتيني ليون سايبس مشروعه الغريب والجديد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، إذ يقوم بأخذ الكلاب في نزهة في المدينة.

وأوضح تقرير بثته قناة الغد أن سايبس لا يقوم بتمشيتها في الشوارع فقط، بل يستخدم حافلة مخصصة لذلك.

وأضاف تقرير الغد أن سايبس يقود أول حافلة مدرسية لنقل الكلاب، وأطلق عليها اسم "الوحش"، حيث يمر على الكلاب لاصطحابها من منازلها يومياً، بعدها يتأكد أنها تجلس على مقاعدها وتستخدم حزام الأمان قبل أن يقود الحافلة متوجها إلى حدائق الكلاب في المدينة.

وأشار التقرير إلى أن صديق الكلاب الأرجنتيني بدأ مشروعه منذ عامين، بعد أن كان يصطحب الكلاب في سيارته الصغيرة، والتي لم تعد تناسب عدد وحجم الكلاب فقام بشراء الحافلة من أجل راحة زبائنه الأوفياء.

https://www.youtube.com/watch?v=zk0aFVCwAL4