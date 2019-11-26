 اكتشاف حجر مفقود من حائط برلين في أستراليا - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 6:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

اكتشاف حجر مفقود من حائط برلين في أستراليا


نشر فى : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 6:19 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 6:19 ص

عُثر مؤخرا على جزء مفقود من حائط برلين في مستودع في مدينة سيدني، بأستراليا.

ووفقا لتقرير بثته قناة الغد فإن الكتلة الخرسانة من الجدار شُحنت إلى أستراليا في أوائل التسعينات بواسطة رجل الأعمال بيتر كوبياك، حيث نُسيت لعدة سنوات واكتشفها مؤخراً صديق مالك المستودع في سيدني

وأوضح التقرير، أن قطعة الحائط الخرساني تم تركيبها أمام معهد جوته في منطقة لولورا شرق مدينة سيدني، ويصل ارتفاع الحائط إلى 4 أمتار ويبلغ وزنه 2.4 طن وحالته جيدة.

ويحتوي الحائط على رسومات أصلية مع كلمات مكتوبة بالألمانية، وكُتب عليه بالألمانية ما يعني "الكل قوى".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك