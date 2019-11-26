اكتشاف حجر مفقود من حائط برلين في أستراليا

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عُثر مؤخرا على جزء مفقود من حائط برلين في مستودع في مدينة سيدني، بأستراليا.

ووفقا لتقرير بثته قناة الغد فإن الكتلة الخرسانة من الجدار شُحنت إلى أستراليا في أوائل التسعينات بواسطة رجل الأعمال بيتر كوبياك، حيث نُسيت لعدة سنوات واكتشفها مؤخراً صديق مالك المستودع في سيدني

وأوضح التقرير، أن قطعة الحائط الخرساني تم تركيبها أمام معهد جوته في منطقة لولورا شرق مدينة سيدني، ويصل ارتفاع الحائط إلى 4 أمتار ويبلغ وزنه 2.4 طن وحالته جيدة.

ويحتوي الحائط على رسومات أصلية مع كلمات مكتوبة بالألمانية، وكُتب عليه بالألمانية ما يعني "الكل قوى".