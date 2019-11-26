«مسافرون» تطالب بوضع خطة حكومية لاستقطاب المؤتمرات والمعارض الدولية لمصر دعما للسياحة

عاطف عبداللطيف: سياحة المؤتمرات تمثل 15% من إجمالي السياحة عالميا





قال عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم: "إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال 2019 كشفت عن نشاط سياحي لنا فيه مستقبل قوي جدا وهو سياحة المؤتمرات والمعارض".

وأوضح عبد اللطيف -في تصريحات صحفية- أنه لابد من العمل على الاستفادة من النجاحات التي تمت في هذا المجال مؤخرا بتسويق مصر على أنها قبلة تنظيم المؤتمرات والمعارض في منطقة الشرق الأوسط لما تتميز به من قاعات مؤتمرات في القاهرة وجنوب سيناء والعلمين وغيرها من المدن المختلفة وكذلك ما تتمتع به من طاقة فندقية هائلة وأماكن ترفيهية وتسويقية وشاطئية.

وتابع: "بالنظر الى ما تم من إقامة مؤتمرات ومعارض في 2019 نجد أن عددها كبير ومنها مؤتمرات الشباب سواء إفريقيا أو العالم أو المحلي ومؤتمرات الكوميسا والاستثمار في إفريقيا ومؤتمر الاتصالات الراديوية لأول مرة خارج أرضه بمشاركة 3 آلاف فرد وتنظيم البطولات الرياضية العالمية والقارية بكفاءة ونجاح وغيرها الكثير.

وأكد عاطف عبد اللطيف، أن سياحة المؤتمرات والمعارض مهمة جدا فهي سياحة واستثمار للمشاركين وبمثابة قاطرة قوية لدفع حركة السياحة للأمام من خلال الإشغالات الفندقية والتسوق وكل هذا يصب في صالح الاقتصاد المصري ولابد من التسويق الجيد لهذا النشاط بالبورصات السياحية العالمية وإعداد فيلم وثائقي عن تنظيم المؤتمرات والمعارض في مصر على أن يتضمن أيضا إمكانيات مصر في هذا المجال.

واقترح رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إعداد خطة حكومية بالتنسيق بين الوزارات المختلفة كل حسب نشاطه لاستقطاب تنظيم المؤتمرات الدولية في مصر كما حدث في مؤتمر الاتصالات الراديوية وإعداد خطط مشتركة وبيانات بالمؤتمرات التي يتم تنظيمها حول العالم والعمل عليها في أسرع وقت.

وأكد أنه بالنظر إلى عام 2018 على سبيل المثال نجد أن سياحة المعارض والمؤتمرات تمثل أكثر من 15% من إجمالي السياحة في العالم وتساهم في الناتج المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 30% بنحو 250 مليار دولار.

وأوضح انه بخلاف امريكا نجد ان سياحة المؤتمرات والمعارض تساهم في الدخل القومي بنسبة متميزة في العديد من الدول ومنها كندا بحوالي 32 مليار دولار سنويا وتوفر نحو نصف مليون فرصة عمل وفي أستراليا 17 مليار دولار سنويا ويوفر ما يقارب200 ألف فرصة عمل.

وبالنظر إلى سياحة المؤتمرات والمعارض في الدول العربية فإنها لا تزيد عن 2 مليار دولار سنويا وعلى رأس الدول التي تهتم بسياحة المعارض والمؤتمرات نجد دولة الإمارات في الصدارة.