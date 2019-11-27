المحكمة الدستورية تأمر بالإفراج عن زعيمة المعارضة فى بيرو

أمرت المحكمة الدستورية فى بيرو، أمس ، بالإفراج عن زعيمة المعارضة كيكو فوجيمورى، المحتجزة منذ أكثر من عام فى قضايا فساد.

وقال إرنستو بلوم، رئيس المحكمة الدستورية: إن «المحكمة قبلت الاستئناف الذى قدمته ساشى فوجيمورى لصالح شقيقتها كيكو».

وأمرت محكمة فى بيرو أواخر أكتوبر 2018 بوضع كيكو فوجيمورى قيد الاحتجاز لمدة ثلاث سنوات بانتظار ما ستسفر عنه محاكمتها فى قضايا فساد.

واتهمت السلطات القضائية ابنة الرئيس السابق ألبرتو فوجيمورى البالغة 44 عاما بقبول 1,2 مليون دولار من شركة الإنشاءات البرازيلية العملاقة «أوديبرشت» فى تمويل غير شرعى لحزبها «القوة الشعبية»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال القاضى ريتشارد كونسيبسيون كارهوانشو وهو يتلو أمر توقيفها فى ذلك الوقت: إن هناك «شكوكا كبيرة» بأن فوجيمورى تدير «بحكم الأمر الواقع منظمة إجرامية متحصنة داخل حزبها»، وأنها قامت بغسل أموال غير شرعية.

وكان المدعى العام خوسيه دومينجو بيريز قد طلب احتجازها خلال التحقيق فى مزاعم بتمويل غير شرعى من شركة «أودبريشت» لحملتها للانتخابات الرئاسية عام 2011.

وكانت فوجيمورى قد ترشحت مرتين سابقا فى عامى 2011 و2016 وخسرت فى جولتى الإعادة.

وتسعى فوجيمورى التى تتمتع بشعبية كبيرة إلى إكمال إرث عائلتها السياسى الذى بدأه والدها المهاجر من اليابان، والذى تولى رئاسة بيرو بين عامى 1990 و2000.

ويسمح دستور بيرو باحتجاز المشتبه بهم دون محاكمة لمدة تصل إلى 36 شهرا فى قضايا معقدة مثل التحقيق فى «أودبريشت، والذى يتضمن تعقب ملايين الدولارات من الأموال غير المشروعة. وكانت كيكو فوجيمورى اتهمت القاضى والمدعى بالتآمر عليها، وقالت «إنهم يحاولون إخراجى من السياسة ودفنى».