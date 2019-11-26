«السيادة السوداني» يؤكد التزام بلاده كضامن لاتفاق السلام بجنوب السودان

أكد عضو مجلس السيادة السوداني، محمد حسن التعايشي، حرص حكومة السودان على تنفيذ التزاماتها، كضامن لاتفاق السلام في دولة جنوب السودان.

وعاد إلى الخرطوم اليوم الثلاثاء، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، والوفد المرافق له، بعد زيارة رسمية لدولة جنوب السودان استغرقت يومين، أجرى خلالها لقاءات مع القيادة السياسية في جنوب السودان بحثت ترتيبات تنفيذ مخرجات قمة عنتبي (التي عقدت في وقت سابق من الشهر الجاري بين السودان وجنوب السودان وأوغندا) حول تحقيق السلام.

وقال التعايشي - في تصريح للصحفيين عقب عودة الوفد - إن الزيارة كانت ناجحة، ووقفت على ترتيبات تنفيذ اتفاق سلام دولة جنوب السودان.

ونوه إلى أن الاجتماع الذي عُقد مع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت واللجنتين المشتركتين الأمنية والسياسية، خرج باتفاق على مصفوفة تنفيذ ما تبقى من الالتزامات، خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، وتجميع الجيش، وفتح وتجهيز المعسكرات وبداية التدريب.

وأوضح أن هذا الأمر من شأنه فتح الطريق أمام تشكيل قوة من الجيش الوطني والشرطة والأمن علي أسس متفق عليها، تُمهد الطريق أمام تشكيل الحكومة الانتقالية، وتأمين المدن الرئيسية، مؤكدا أن السلام والاستقرار السياسي بدولة جنوب السودان، مهم للاستقرار والسلام في السودان.