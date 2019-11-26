الشرطة التركية تطلق قنابل الغاز لتفريق مسيرة منددة بالعنف ضد المرأة بإسطنبول

أطلقت الشرطة التركية في إسطنبول الغاز المسيل للدموع، اليوم الاثنين؛ لتفريق المحتجين الذين نظموا مسيرة للمطالبة بوضع حد للإفلات من العقاب لمن ارتكبوا أعمال عنف ضد النساء.

وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية اليوم أن حوالي ألفيّ شخص معظمهم من النساء شاركوا اليوم في مسيرة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي تدعمه الأمم المتحدة للتنديد بسوء أوضاع المرأة في تركيا.

وأضافت الشبكة أن المحتجات رفعن لافتات تطالب بوضع حد للإفلات من العقاب لمن يرتكبون العنف ضد المرأة في تركيا وكذلك بأنهم لا يستطيعون "السماح بفقدان امرأة أخرى" جراء هذا العنف.

يُشار إلى أن هناك 378 امرأة قُتلت في تركيا خلال العام الجاري.