 الشرطة التركية تطلق قنابل الغاز لتفريق مسيرة منددة بالعنف ضد المرأة بإسطنبول - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 2:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

الشرطة التركية تطلق قنابل الغاز لتفريق مسيرة منددة بالعنف ضد المرأة بإسطنبول

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 12:52 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 12:52 ص

أطلقت الشرطة التركية في إسطنبول الغاز المسيل للدموع، اليوم الاثنين؛ لتفريق المحتجين الذين نظموا مسيرة للمطالبة بوضع حد للإفلات من العقاب لمن ارتكبوا أعمال عنف ضد النساء.

وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية اليوم أن حوالي ألفيّ شخص معظمهم من النساء شاركوا اليوم في مسيرة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي تدعمه الأمم المتحدة للتنديد بسوء أوضاع المرأة في تركيا.

وأضافت الشبكة أن المحتجات رفعن لافتات تطالب بوضع حد للإفلات من العقاب لمن يرتكبون العنف ضد المرأة في تركيا وكذلك بأنهم لا يستطيعون "السماح بفقدان امرأة أخرى" جراء هذا العنف.

يُشار إلى أن هناك 378 امرأة قُتلت في تركيا خلال العام الجاري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك