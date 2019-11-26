صبحي: أخجل كثيرا حينما أقابل أصدقاء عرب بسبب صورة المرأة المصرية في السينما

أقيم العرض الأول للمسرحية الكوميدية «أنا والنحلة والدبور»، للفنان محمد صبحي، أمس الاثنين، على مسرح مدينة سما سنبل، في عرض خاص قبل العرض للجمهورالخميس المقبل.

ويشارك في البطولة بجانب صبحي الفنانون سماح السعيد، عبد الرحيم حسن، ميرنا زكري، ياسمين حامد، حازم القاضي، والطفلين بيلار سامي، و عبد الرحمن محمود، وتأليف أيمن فتيحة وإخراج محمد صبحي، ويأتي ضمن مهرجان 50 سنة مسرح الذي يقام برعاية ودعم قناة TeN.

ومن جانبه قال الفنان محمد صبحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس عقب العرض المسرحي، إن «الفن معول للبناء أو الهدم، والفن حاليًا يقدم أسوأ صورة للمرأة»، مشيرًا إلى: «أنني أخجل كثيرًا حينما أقابل أصدقاء عرب، وأشعر أن صورة المرأة المصرية، التي يعرفونها من خلال النماذج الموجودة في السينما، إما عاهرة أو تاجرة مخدرات مثلًا».

وأضاف صبحي: «المرأة في الحضارات القديمة كانت مثالًا يحتذى، ولكن الآن أصبح الأمر وكأنه يقلل من شأن الرجل أن تكون المرأة ناجحة، على الرغم من أن نجاح المرأة وتفوقها حتى على الرجل لا يقلل أبدًا من شأنه، فالمرأة هي التي تبني الأسرة والمجتمع».

وأوضح صبحي أن العرض يناقش قضية المرأة، وكيف تحصل على حقوقها في ظل نظرة الرجل والمجتمع لها، وعن المساواة بين الرجل والمرأة، وقال صبحي: «مفيش حاجة اسمها مساواة بين الرجل والمرأة، فيه تكامل بينهما، المرأة تملك ما ليس في الرجل، والرجل يملك ما ليس في المرأة».