تجدد الاشتباكات بين المحتجين وأنصار حزب الله وحركة أمل فى بيروت

الجيش اللبنانى يعتقل مسلحا أطلق النار باتجاه منزل ميقاتى فى طرابلس.. والهيئات الاقتصادية تدعو لإضراب عام للضغط من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة

لليوم الثانى على التوالى، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، اشتباكات تطورت إلى إطلاق للنار بين المحتجين من جهة وآخرين ينتمون لحزب لله وحركة أمل حاولوا تطهير الطرق التى أغلقها المحتجون.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن اشتباكات بين أنصار رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريرى وحركتى حزب الله وأمل الشيعيتين تطورت إلى إطلاق نار فى بيروت فى وقت متأخر.

وتنذر الاشتباكات، التى تقع فى ثانى ليلة على التوالى من أعمال عنف مرتبطة بالأزمة السياسية فى البلاد، بتحويل المظاهرات التى يغلب عليها الطابع السلمى إلى مسار دموى.

وأظهر تسجيل فيديو بثته محطة تلفزيون «إل.بى.سى.آى» اللبنانية إطلاقا كثيفا للنيران فى محيط جسر الكولا ببيروت. ولم يعرف بعد مصدر إطلاق النار ولم ترد تقارير عن سقوط مصابين.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن أنصار حزب الله وأمل أزالوا خياما للمحتجين بمدينة صور فى جنوب البلاد وأشعلوا فيها النيران مما دفع قوات الأمن للتدخل وإطلاق النار فى الهواء.

وانفجرت الاحتجاجات التى تجتاح لبنان منذ 17 أكتوبر الماضى نتيجة استياء عميق تجاه النخبة الحاكمة التى يقول المحتجون إنها غارقة فى الفساد والسبب فى دفع البلاد نحو أزمة اقتصادية.

وسعى أنصار أمل وحزب الله بين الحين والآخر لفض المظاهرات وتطهير الطرق التى أغلقها المحتجون. ودمر مؤيدو الحركتين مخيما رئيسيا للاحتجاجات فى وسط بيروت الشهر الماضى.

ويتمتع حزب الله وحركة أمل بدور مؤثر فى الحكومة الائتلافية التى يقودها الحريرى الذى استقال فى 29 أكتوبر تشرين الأول عقب اندلاع الاحتجاجات.

وأصدر تيار المستقبل الذى يتزعمه الحريرى بيانا نصح فيه مؤيديه بعدم المشاركة فى أى تحركات احتجاجية والابتعاد عن أى تجمعات كبيرة بهدف «تجنب الانجرار وراء أى استفزاز يراد منه إشعال الفتن».

وشوهدت مجموعات من الرجال على دراجات نارية، بعضهم يرفعون أعلام حركتى حزب الله وأمل، تجوب شوارع بيروت وذلك وفقا لتسجيلات فيديو بثتها وسائل إعلام لبنانية وروايات شهود.

إلى ذلك، أعلن الجيش اللبنانى أن دورية من مخابراته أوقفت شخص فى مدينة طرابلس لإقدامه على إطلاق النار من بندقية صيد باتجاه منزل رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتى.

وأكد الجيش عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن إطلاق النار على منزل ميقاتى لم يسفر عن وقوع إصابات وأن التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

فى سياق متصل، دعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية التى تمثل أغلب القطاع الخاص فى لبنان إلى إضراب عام لثلاثة أيام للضغط على ساسة البلاد المنقسمين لتشكيل حكومة وإنهاء أزمة دفعت اقتصاد البلاد إلى طريق مسدود.

ودعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية التى تضم أغلب الصناع والمصرفيين فى القطاع الخاص إلى إغلاق المؤسسات الخاصة بدءا من غد الخميس إلى السبت لدفع الأحزاب الرئيسية إلى تشكيل حكومة جديدة وتجنب المزيد من الأضرار الاقتصادية.

وقالت فى بيان «بات واضحا عدم تحمل القوى السياسية مسئولياتها الوطنية وعدم إظهارها الجدية اللازمة لإنتاج حلول للأزمة الراهنة»، مضيفة أن «تحركها التصعيدى لن يهدأ حتى تشكيل الحكومة المطلوبة»، على أن يتم الإعلان عن الخطوات التالية.

وفتحت البنوك أبوابها الأسبوع الماضى بعد إغلاقها طوال الوقت تقريبا منذ بدء الاحتجاجات فى 17 أكتوبر الماضى. وخوفا من هروب رءوس الأموال وسط نقص حاد فى العملة الصعبة، فرضت البنوك التجارية قيودا صارمة على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج. ولم يتضح ما إذا كانت البنوك ستستجيب لدعوة الإضراب.

وأدى نقص العملة الصعبة إلى ظهور سوق سوداء حيث ارتفع سعر الدولار منذ بداية الاضطرابات إذ وصل إلى ما يربو على 2000 ليرة، أمس الأول، وهو أعلى بمقدار الثلث عن ربط الليرة بالدولار عند 1507.5.

ويشهد لبنان تدهورا اقتصاديا، تجلى فى نسبة نمو شبه معدومة العام الماضى، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أى ما يعادل 150% من إجمالى الناتج المحلى، وهو من أعلى المعدلات فى العالم.

ويُقدّر الدين العام فى لبنان بأكثر من 86 مليار دولار، أى أكثر من 150% من إجمالى الناتج المحلى، وهى ثالث أعلى نسبة فى العالم بعد اليابان واليونان. وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20%.