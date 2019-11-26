المتحدث باسم الحكومة العراقية لقناة الغد: هناك من يريد تشويه صورة المتظاهرين السلميين

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية وليام وردة، إن الحكومة تسعى بكل جهدها إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات، وفي المرحلة الحالية ستتم بعض الإصلاحات التشريعية التي تحتاج لوقت طويل، بما فيها قوانين الانتخابات والمفوضية وغيرها، متابعاً أن غالبية المتظاهرين يرون أن هناك بطء في تنفيذ الإصلاحات وتحقيق خطوات فعلية.

وتابع وردة خلال لقاء له في قناة الغد، أن المتظاهرين الذين يتواجدون في الساحات المخصصة يتظاهرون بشكل حضاري دون أي مساس بأي شي، إلا أن البعض استغل تلك المظاهرات في التوجه إلى المراكز الحيوية، لافتا إلى أن هناك مصابين بين قوات الأمن بسبب تلك المتظاهرات، إذ أصيب اليوم 11 من عناصر القوات الأمنية جراء إلقاء القاء قنبلة يدوية، وهذا الأمر الذي لا يمكن اعتباره تظاهرات سلمية.

وأضاف وردة أن التظاهرات السلمية والاعتصامات هي ظاهرة صحية، ونفتخر بها لأننا في مجتمع ديمقراطي يعطي الحق لكل تلك الفعاليات لأنها تعكس صورة العراق الحضارية، إلا أن التوجه إلى المراكز الحيوية والبنوك والمؤسسات المدنية والعسكرية وغيرها لا يعكس تلك الصورة، مؤكداً أن هناك من يشوه صورة المتظاهرين العراقيين السلميين.