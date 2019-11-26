تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، في نهاية جسلة تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليخسر المؤشر الرئيسي egx 30 نحو 1.38% ويغلق عند مستوى 13781.96 نقطة، فيما انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.3% بواقع جنيهين، ليسجل الجرام عيار 21 نحو 655 جنيها.

وهبط المؤشر egx100، بنسبة 0.87% عند مستوى 1398.27 نقطة، كما تراجع المؤشر egx70 بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 530.89 نقطة.

وأرجع إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى بشركة "نعيم" لتداول الأوراق المالية، تراجع السوق أمس نتيجة لتراجع أسهم البنك التجاري الدولي والسويدي والشرقية للدخان، مشيراً إلى تراجع أوزان أسهم هذه الشركات مما دفع المؤسسات للبيع.

وبحسب نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، هبط سعر جرام الذهب عيار 18 ليصل إلى 555 جنيها أمس مقابل 557 جنيها أمس الأول، كما تراجع سعر عيار 24 ليصل إلى 755 جنيها، مقابل 757 جنيها، وانخفض الجنيه الذهب بنحو 16 جنيها ليصل إلى 5210 جنيهات.

وعالميا، زادت أسعار أمس في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 1457 دولارا للأوقية (الأونصة)، فيما استقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة ليسجل 1456 دولارا للأوقية.

وبحسب «رويترز»، تعافى الذهب من أقل مستوى في أسبوعين وارتفع في التداولات مع تجدد الشكوك إزاء إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.

وقفز الذهب محليا بنحو 40 جنيها ليقترب عيار 21 من حاجز الـ715 جنيها نهاية أغسطس الماضى، نتيجة للتطورات التى شهدها الاقتصاد العالمى لاسيما الاضطرابات الأمريكية الصينية، وخفض الفائدة في الولايات المتحدة مما دفع إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر.