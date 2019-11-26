«التعليم»: طلاب أولى ثانوي سيؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول ورقيا







قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الطلاب ينقسمون إلى "نظاميين"، وهم طلاب المدارس الحكومية والخاصة، وطلاب فئات أخرى وهم "المنازل والخدمات والسجون"، مضيفا أن الطلاب النظاميين بالصف الثاني الثانوي سيؤدون الامتحانات إلكترونيا، وطلاب الفئات الأخرى سيؤدون الامتحانات ورقيا.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي بالوزارة اليوم، أن طلاب الصف الأول الثانوي سيؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول في يناير القادم ورقيا، حتى يعتاد الطالب على استخدام التابلت بنفس طريقة التقويم الجديدة المتبعة، معلنا عن توزيع 90% من التابلت قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأشار إلى عقد اختبار تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي في مارس دون درجات لاختبار التابلت، على أن يكون الامتحان الأخير في شهر مايو إلكترونيا.

وبالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي، قال إنهم سيؤدون الامتحانات وفق الجدول المعلن من قبل إلكترونيا للطلاب النظاميين، وورقيا لطلاب الفئات الأخرى.