إيطاليا: ألمانيا تواجه صعوبات فى جمع كل الجهات الفاعلة للمشاركة فى «مؤتمر برلين» حول الأزمة الليبية



أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، أن وفدا أمريكيا التقى قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر، وذلك لبحث الخطوات التى يجب القيام بها لإنهاء النزاع فى ليبيا، متهمين روسيا بـ«استغلال» النزاع فى البلاد.

وأفادت الوزارة، فى بيان، بأن الوفد الذى ضم السفير الأمريكى فى ليبيا ريتشارد نورلاند يسعى إلى تحديد «الخطوات الواجب اتخاذها توصلا إلى وقف للأعمال القتالية وإلى تسوية سياسية للنزاع»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف البيان أن المسئولين أكدوا خلال اللقاء «دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها»، وعبروا عن «قلقهم البالغ من استغلال روسيا للنزاع على حساب الشعب الليبى». وتأتى هذه المشاورات عقب زيارة وفد ليبى واشنطن خلال الشهر الجارى.

كما أشار البيان إلى أن هذا الدعم «يشمل جهودا ملموسة لمواجهة الميليشيات والعناصر المتطرفة، وتوزيع الموارد بما يعود بالفائدة على كل الليبيين».

وفى أبريل الماضى، أطلق الجيش الوطنى الليبى عملية «طوفان الكرامة» بهدف تحرير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية والمسلحة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى على أن «الخيار العسكرى لا يؤدى إلى السلم فى ليبيا».

وقال كونتى، فى لقاء بمقر مجموعة «آدنكرونوس» الإعلامية فى العاصمة روما، أمس: «إنه خيار يهدد بزعزعة أكبر للاستقرار فى هذه المنطقة، يجب أن نعمل من أجل الحل السياسى».

وتابع كونتى، فى إشارة إلى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية: «إنهم يعملون بجد فى ألمانيا من أجل هذا المؤتمر»، الذى لم يحدد له موعدا بعد.

وذكر كونتى أن ألمانيا تواجه صعوبات فى جمع كل الجهات الفاعلة حول الطاولة، والتى هى أيضًا أجنبية، ويمكنها المساهمة فى حل النزاع الليبى».

إلى ذلك، تعقد النسخة الخامسة من مؤتمر روما للحوار المتوسطى، فى الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل، حيث يتصدر الملف الليبى أجندة المباحثات.

وسيشارك فى هذا الحدث أكثر من 40 زعيما، بمن فيهم الرؤساء ورؤساء الوزراء والوزراء. ومن بين المشاركين فى المؤتمر رئيس تشاد إدريس ديبى ووزير الخارجية سامح شكرى ونظراؤه الروسى سيرجى لافروف، والأردنى أيمن الصفدى والإيرانى محمد جواد ظريف، ووزير الخارجية فى حكومة الوفاق الليبية محمد طاهر سيالة. كما يشارك أيضا المبعوث الأممى إلى ليبيا، غسان سلامة، وفقا لما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية.