الأمم المتحدة: مستعدون لتوفير الخبراء وتحقيق المعايير الدولية بآليات الانتخاب في العراق

أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، استعداد المنظمة الدولية لتوفير الخبراء الدوليين وتحقيق المعايير الدولية بآليات الانتخاب في العراق.

وقال مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن: "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ورئيس مكتب المساعدة الانتخابية، وبحث خلال اللقاء جهود مجلس النواب في المضي بتشريع قانون الانتخابات الجديد وقانون المفوضية العليا المستقلة"، مؤكدا أن المجلس سيعمل بتشريع هذين القانونين على إعادة الثقة بين الشعب والعملية السياسية برمتها وضمان حق التصويت لجميع أبناء الشعب.