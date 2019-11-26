مديرعام دار الشروق: «المجموعة القصصية التي نشرناها للفائزين تعكس دراية جيدة بتاريخنا العظيم»

سعيد كون «i read» جاءت بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي المشرف بمستواه العالمي، واهتمامه بفن الكتابة



شيماء شناوي وعلي دحروج ومنى غنيم



في أمسية ثقافية ضخمة، بإحدى فنادق القاهرة الكبرى المطلة على النيل، وبحضور نخبة من كبار المثقفين والفنانين والإعلاميين، انطلقت أمس الإثنين، مراسم حفل توزيع جوائز مبادرة «I read»، بفرعيها: «المعالجة السينمائية» و«القصة القصيرة»، في دورتها الأولى 2019، برئاسة شيرين راشد، مؤسس المبادرة.

وبدوره أعرب أحمد بدير، مدير عام دار الشروق، عن سعادته بمشاركة الدار في رعاية مسابقة القصة القصيرة من مبادرة «i read»، في دورتها الأولى، مؤكدًا أن المبادرة حدث يتلاقى مع أهداف دار الشروق، في نشر ودعم الإبداع والفكر.

وأضاف بدير: «كما وعدنا. نشرنا أفضل 20 قصة قصيرة، تقدمت للمسابقة في كتاب باسم "غموض في مصر القديمة"، وهى القصص التى تأخذ القارئ في رحلة تاريخية تطوف به في زمن بناء الأهرامات، وفترات مختلفة في الدولة الحديثة، وأحداث متوازية مع قصة النبي موسى وفرعون، كما سنلتقي بشخصيات مثل الملوك زوسر، توت عنخ آمون، وتحتمس الثالث، وهي القصص التي لا تعكس فقط خيال المؤلف، ولكن وعي ومعرفة ودراية جيدة بتاريخنا العظيم».

وتابع «بدير»: سعيد كون المسابقة جاءت بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المشرف لنا بمستواه العالمي، واهتمامه بفن الكتابة، وهى فرصة للتأكيد على ارتباط السينما بالأدب والثقافة، وأتمنى أن تتحول المسابقة لتقليد سنوي ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.

ولافت مدير عام دار الشروق، إلى أن أختلاف المتقدمين للمسابقة من داخل مصر وخارجها، هو نجاح يُحسب للمبادرة، مشيرًا أنها ضمت أعمال لكُتاب من محافظات مصر المختلفة ومنها: «القاهرة، الإسكندرية، طنطا، سوهاج، الأقصر، وغيرها، فضلًا عن مشاركة دول عربية أخرى ومنها مملكة البحرين».

وأوضح «بدير» أن دار الشروق طرحت كتاب «غموض في مصر القديمة»، ككتاب ورقي بالمكتبات، وأنه متاح أيضًا بصيغة «الديجيتال» في شكل كتاب إليكتروني على منصات عالمية مثل «أمازون وكيندل، وجوجل بلاي بوكس».

وتقدم مدير عام دار الشروق، بالشكر إلى مبادرة «iRead» ولمؤسستها شيرين راشد، على جهدها في إنجاح المبادرة. كما تقدم بالشكر إلى أعضاء لجنتي التحكيم في مسابقتي «المعالجة السينمائية» و«القصة القصيرة» على مجهودهم في اختيار الفائزين من بين ما يقارب الـ2500 مرشح. وكذلك تقدم بالشكر للشركات الراعية للمبادرة، لاستثمارهم في دعم المبادرات الثقافية والتي تبدو بعيدة عن مجالات عملهم، ولكنها مهمة وضرورية لمجتمعهم.

وتسلم الفائزون جوائز مادية وقيمتها 25 ألف جنيه للفائز الأول، و15 ألف جنيه للفائز الثانى، أما الثالث فحصل على قسيمة شراء من مكتبات «فيرجن ستور» بقيمة 10 آلاف جنيه، كما تم طباعة العشرين عملًا الأفضل من بين الأعمال المقدمة، في مجموعة قصصية صدرت عن «دار الشروق» تحت عنوان «غموض في مصر القديمة».

وكانت القائمة القصيرة للمسابقة في دورتها الأولى ضمت 40 اسمًا من المشاركين، الذين تتراوح أعمالهم ما بين 16 وحتى 70 سنة، بشرط ألا يكون العمل المقدم منشور من قبل.