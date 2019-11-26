 محلل سياسي روسي: موسكو متخوفة من اللجنة الدستورية السورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محلل سياسي روسي: موسكو متخوفة من اللجنة الدستورية السورية


نشر فى : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 6:39 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 6:39 ص

قال المحلل السياسي الروسي، يفجيني سيدوروف إن لدى موسكو مخاوف من عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، مشيرا إلى أن هناك معلومات لدى روسيا حول رفض المعارضة بإجراء هذه الاجتماعات بشكل بناء، كما أن هناك معلومات بأن المعارضة السورية لا زالت تطرح مطالب متتالية بما يعرقل عمل اللجنة ولا يعمل باتجاه بلورة مخرجات واضحة.

وأضاف سيدورف خلال لقاء له في قناة الغد أن هناك جدل حول مسألة الدستور من تبني دستور جديد أم اجراء تعديلات على الدستور الحالي، ويبدو أن هذا الموضوع أصبح حجر عثر منذ بداية عمل اللجنة وتعرقل العمل بداخلها، مؤكدا أن روسيا تبذل جهدا لتحريك هذه العملية ولا تريد أن تستعرض دورها في اللجنة لأن هذا شأن داخلي للسوريين أنفسهم.

وأوضح سيدروف أن هناك أوساط خارجية تضغط على المعارضة السورية، لافتا إلى أن هذه الأطراف مصرة على ضرورة الإطاحة بنظام بشار الأسد قبل الحديث عن أي شيء بنّاء.


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