وزيرة الثقافة: أكاديمية الفنون تشهد تطويرا متكاملا لتخريج مبدعين قادرين على المنافسة العالمية

تابعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، صباح اليوم الثلاثاء، الأعمال الإنشائية بمدرسة الفنون الملحقة بأكاديمية الفنون، كما تفقدت التجهيزات الفنية بمبنى معهد السينما الجديد، وبصحبتها الدكتور أشرف زكي، رئيس الأكاديمية ونائبته الدكتورة غادة جبار، والدكتور محسن التوني، عميد المعهد العالي للسينما، وعدد من الاساتذة وأعضاء هيئة التدريس.

وقالت "عبد الدايم" إن أكاديمية الفنون تشهد عملية تطوير متكاملة على جميع المستويات تهدف إلى تخريج دفعات من المبدعين القادرين على المنافسة العالمية في مجالاتهم.

وأكدت "الوزيرة" على تقديم الدعم الكامل لإتمام عمليات الإنشاء والتجهيز لاستقبال الطلاب، مضيفة أن المبنى الجديد لمعهد السينما يسهم بشكل إيجابى في إعادة هذه الصناعة إلى مكانتها في مصر باعتبارها من أوائل الدول التى وصلها الفن السابع.

وأشارت إلى تجهيز المبنى وقاعاته بأحدث النظم والتقنيات العالمية المتعارف عليها في هذا المجال.

وفى لافتة تهدف إلى التشجيع على مواصلة الجهد حرصت وزير الثقافة على لقاء العاملين بالأكاديمية، موجهة لهم الشكر على الجهود المبذولة، وحثتهم على استمرار العطاء باعتبارهم حلقة هامة في منظومة العمل بهذا الصرح الفريد.