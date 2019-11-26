السعودية تبدأ تطبيق ضريبة بنسبة 50% على المشروبات المحلاة الشهر المقبل

تبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية في الأول من ديسمبر المقبل تطبيّق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة بنسبة 50 بالمئة من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي.

ويأتي تطبيق القرار في بداية الشهر المقبل طبقا للاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة ذات الضرر على الصحة، كما شملت سابقًا المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

وأوضحت الهيئة ، في بيان لها اليوم الثلاثاء أن المشروبات المحلاة هي أي منتج مضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب؛ سواء كان جاهزًا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو جِل، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

وأفادت أن التقارير الصحية أشارت إلى النتائج السلبية لاستهلاك الفرد للمشروب المحلى؛ مؤكدةً أنها ستعرّض المستهلك إلى عدد من الأمراض كالسكري والسمنة المفرطة، كما يمكن للمستهلك استبدال المشروبات المحلاة بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة السلع الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلاة التي تحتوي على الحليب ومشتقاته بنسبة 75 بالمئة فأكثر، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.

وكان نظام الضريبة الانتقائية فرض ضريبة قدرها مئة بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، و50 بالمئة على المشروبات الغازية، بينما فرضت ضريبة قدرها مئة بالمئة على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية.