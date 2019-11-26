قال الدكتور هاني الحسيني، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة، المشرف على مساعدة «طفل الرياضيات المعجزة» البالغ من العمر 13 عامًا والمتفوق بمادة الرياضيات، إنه فوجئ بمنع الطفل من دخول الجامعة بعد تردده عليها لمدة عام ونصف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، أنه توجه بطلب من عميد الكلية لإدارة الأمن بالجامعة من أجل السماح بدخول الطفل، مشيرًا إلى أنه فوجئ أن إدارة الأمن أخبرته بأن جهات أمنية عليا رفضت الدخول، بحسب روايته.

وأشار إلى كتابته خطابًا بعد ذلك لرئيس الجامعة من أجل حل الموضوع، إلا أنه لم يُرد عليه إلى الآن، منوهًا إلى أنه تأكد من وصول الخطاب إلى «الخشت» من السكرتارية الخاصة بمكتبه.

من جانبه، علق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قائلًا: «هناك مجموعة من الأغاليط الشديدة بخصوص هذا الموضوع، ولم يعرض علي هذا الخطاب لتواجدي بقمة المعرفة بدبي»، لافتًا إلى أن الدكتور «هاني» يبني استنتاجات وليست حقائق.

وأوضح في مداخلة هاتفية لنفس البرنامج أن الجامعة تعمل في دولة مؤسسات، وأن الإجراءات كانت تقضي بتلقيه طلبًا من عميد الكلية للتباحث بأمر الطالب قبل دراسته بالجامعة، ذاكرًا أنه في حالة استحقاق الطالب يُكلف العميد بتشكيل مجموعة متخصصة من الأساتذة المختصين في الرياضيات لقياس قدراته.

ولفت إلى أن هذه العملية لا تستغرق أيامًا، ويسعده تبني موهبة الطفل في حالة الاستحقاق، مؤكدًا أنه سيكلف العميد بتشكيل اللجنة خلال الأيام المقبلة لعمل اختبار لقياس قدرات الطالب بشكل حقيقي.