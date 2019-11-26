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ارتفاع إنتاج كولومبيا من البن

حبوب البن
حبوب البن
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 8:52 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 8:52 م

كشف تقرير صادر عن إدارة الزراعة الأجنبية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية عن ارتفاع إنتاج كولومبيا من البن خلال الـ 12 شهرا حتى 30 سبتمبر الماضي إلى 14.3 مليون كيس مقابل 13.87 مليون كيس خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن فترة تزهير أشجار القهوة في مناطق زراعتها الرئيسية بكولومبيا استفادت من الظروف المناخية المواتية وهو ما أدى إلى زيادة المحصول.

في الوقت نفسه استقرت كمية صادرات كولومبيا من البن خلال الفترة نفسها عند مستوى 13.7 مليون كيس. يزن الكيس الواحد 60 كيلوجرام.


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