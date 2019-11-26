«سانا»: عودة مئات العائلات المهجرة إلى منازلها في مدينة حلفايا السورية

ذكرت وكالة الأنباء السورية أن مئات العائلات المهجرة بدأت في العودة إلى منازلها في مدينة حلفايا بريف حماة الشمالي السوري؛ عقب إعادة الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إلى محيطها، وتحرير كامل الريف الشمالي للمحافظة من الإرهاب.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية -سانا- اليوم الثلاثاء، أن عودة مئات العائلات إلى منازلها وأراضيها في مدينة حلفايا، يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة السورية لإعادة المهجرين إلى بلداتهم وقراهم، بعد أن قامت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتطهيرها من مخلفات الإرهابيين ونزع الألغام والمفخخات.

ومن جانب آخر، عبر الأهالي عن سعادتهم بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم بعد سنوات من التهجير القسري جراء جرائم المجموعات الإرهابية، موجهين التحية للجيش العربي السوري، وقائده الرئيس بشار الأسد؛ لتأمين عودتهم إلى منازلهم بعد دحر المجموعات الإرهابية من ريف حماة الشمالي.

وأشار عدد من الأهالي العائدين إلى أن هذه العودة التي جاءت بعد انتصارات الجيش ضد الإرهاب ما كانت لتتحقق لولا تضحيات الجيش العربي السوري، وتلاحم الشعب معه؛ دفاعاً عن الأرض، لافتين إلى أن حلفايا ستبدأ الحياة من جديد في جو من الأمن والأمان.