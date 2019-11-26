المحكمة العليا في باكستان تعلق قرارا حكوميا بمد خدمة قائد الجيش

علقت المحكمة العليا في باكستان اليوم الثلاثاء، قرارا حكوميا بمد خدمة قائد الجيش الحالي، لثلاثة أعوام أخرى.

وقال مكتب المدعي العام إن المحكمة العليا علقت مد فترة خدمة الجنرال قمر جاويد باجوا، حتى غدا الأربعاء، حيث ستناقش القضية بالتفصيل.

وكان رئيس الوزراء عمران خان، أعلن في أغسطس الماضي، أنه سيتم مد خدمة باجوا لثلاثة أعوام أخرى، بسبب "بيئة الأمن الإقليمي". ومن المقرر أن يتقاعد باجوا في 29 من نوفمبر.

وأشارت المحكمة إلى وجود أخطاء في قرار الحكومة، وتساءلت عما إذا كان من المسموح مد فترة خدمة قائد الجيش.

ويُتهم الجيش القوي، الذي حكم باكستان لما يقرب من نصف تاريخها، بالتلاعب في انتخابات عام 2018، لمساعدة حزب "حركة الانصاف الباكستانية" الذي يتزعمه خان.

وكان رئيس الوزراء السابق نواز شريف، هو من اختار باجوا في عام 2016.