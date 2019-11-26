 الكرملين: لا نشك في إمكانية عقد لقاء بين بوتين وترامب مستقبلا - بوابة الشروق
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الكرملين: لا نشك في إمكانية عقد لقاء بين بوتين وترامب مستقبلا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 1:27 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 1:27 م

 

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف وجود شكوك لدى الكرملين بشأن إمكانية عقد لقاء مستقبلا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي ودونالد ترامب.

ورد بيسكوف بالنفي على سؤال لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، عما إذا كان الكرملين يتفق مع تأكيدات تشير إلى التشكيك بعقد لقاء بين الرئيسين بوتين وترامب قائلا: "لا".

وقال مصدر في الأوساط الدبلوماسية الروسية - في وقت سابق - إنه "في موسكو عمومًا يشكّكُون بشأن عقد لقاء بين بوتين وترامب في المستقبل القريب، لأنه مع كل لقاء يصبح الأمر أسوأ، وأن أيدي ترامب نفسه مكبلة".


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