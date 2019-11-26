 مسئول عربي: القيادة المصرية استطاعت إرساء دعائم الأمن والاستقرار لهذا البلد العظيم - بوابة الشروق
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مسئول عربي: القيادة المصرية استطاعت إرساء دعائم الأمن والاستقرار لهذا البلد العظيم

السفير محمد الربيع
السفير محمد الربيع
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 12:57 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 12:57 م



أكد السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن القيادة المصرية استطاعت أن ترسي دعائم الأمن والاستقرار لهذا البلد العظيم وإعادته إلى المكانة التي تليق به.

وقال الربيع - في كلمته أمام اجتماعات آلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية التي انطلقت اليوم الثلاثاء – : إن مجلس الوحدة بهذه الانطلاقة أراد مسايرة التطور الذي بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد رئاسته الاتحاد الأفريقي ..مشيرا إلى أن استغلال الموارد الموارد الطبيعية لدول القارة الافريقية أصبح أمرا ملحا.

وأشار إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يستطيع أن يزهو بهذه الاتحادات النوعية المتخصصة التي حققت إنجازات ملموسة على أرض الواقع من خلال أنشطتها المختلفة والمتنوعة لكل اتحاد على حدة.

وأوضح أن الاجتماعات ستبحث العديد من الموضوعات وأن المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي سيناقش بعد غد الكثير من موضوعات التعاون بين الجانبين العربي والأفريقي..منوها بأن الاجتماعات التي تعقد بمشاركة الدول الأعضاء تناقش عددا من الموضوعات المهمة بهدف تطوير آليات وتنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية.


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