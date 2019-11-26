مستشار بمحكمة العدل الأوروبية يدعم بلجيكا في رفضها تسليم مغني إسباني مطلوب

أيد مستشار بأعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء رفض بلجيكا لتسليم مغني راب إسباني مطلوب في بلاده بعد إدانته بسبب كلمات استفزازية في أغنياته.

وقال المحامي العام بمحكمة العدل الأوروبية ميشال بوبيك إنه لا ينبغي تسليم الفنان فالتونيك /25 عاما/، واسمه الحقيقي جوسيب ميكيل اريناس بيلتران، وفقا لمذكرات الاعتقال الأوروبية.

وذكر بوبيك إنه في وقت الجرائم التي ارتكبها فالتونيك، كانت أقصى عقوبة إسبانية للجرائم أقل من الحد الأدني الذي يبلغ ثلاث سنوات، والذي يجبر أي دولة أوروبية على تنفيذ أمر الاعتقال الأوروبي.

وكان المغني المنحدر من إقليم كتالونيا، هرب إلى بلجيكا في مايو من عام 2018، حيث واجه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، بسبب تمجيده للإرهاب وتهديد الملكية الإسبانية.

وكانت أسبانيا أصدرت مذكرة اعتقال أوروبية بحق المغني، ولكن محكمة بلجيكية قررت العام الماضي عدم تسليمه.

ووجدت المحكمة أن كلمات أغنياته مزعجة ولكنها لا تعتبر جريمة في بلجيكا. ومن جانبه، يقول فالتونيك إنه يكافح من أجل حرية التعبير في إسبانيا.

يشار إلى أن المحكمة ومقرها في لوكسمبورج ليست ملزمة باتباع الرأي الصادر عن كبار محاميها، ولكنها تفعل ذلك في أغلب الأحيان.